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Зеленский: сдача Артемовска послужит дальнейшему наступлению российских войск

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ВСУ не оставляют Артемовск (украинское название — Бахмут), несмотря на большие потери. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

Он считает, что в случае сдачи города, у российской армии будет возможность для дальнейшего наступления на Краматорск и Славянск.

«Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это расширит фронт и даст российским войскам и „Вагнеру“ шанс занять больше наших территорий», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что за прошедшую неделю у ВСУ погибли четыре тысячи бойцов.