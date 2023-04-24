В Рязанской области завершено расследование уголовного дела об изнасиловании 15-летней девочки и убийстве 17-летнего подростка

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего москвича. Его обвиняют в покушении на убийство двух человек, убийстве несовершеннолетнего и изнасиловании несовершеннолетней и причинении ей тяжкого вреда здоровью.

Ранее в соцсетях сообщалось, что вечером 7 августа 2022 года в Шилове мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку. Вскоре следователи рассказали подробности преступления.

Мужчина на улице познакомился с компанией из трех человек. Во время распития с ними алкоголя, он решил изнасиловать его новую подругу -15-летнюю девушку.

Оказавшись в безлюдном месте, он решил сначала убить двух людей, находившихся с потерпевшей. 17-летний молодой человек получил не менее трех ударов ножом в шею и грудь, а 21-летняя девушка — не менее двух ударов в те же месте. Несмотря на удары, приятелям удалось убежать и обратиться за медицинской помощью.

Когда 15-летняя девушка осталась одна, мужчина причинил тяжкий вред ее здоровью, потом изнасиловал, а также совершил насильственные действия сексуального характера. После этого обвиняемый скрылся с места преступления.

Отмечается, что через непродолжительное время 17-летний человек скончался в больнице.

«По делу назначены и проведены 24 судебные экспертизы, по результатам которых были собраны неопровержимые доказательства виновности обвиняемого», — отмечает СК.

Сейчас мужчина находится под стражей.