В Рязанской области перекроют два железнодорожных переезда
В Рязанской области перекроют несколько железнодорожных переездов. Об этом сообщает региональный минтранс.
25 апреля с 10:00 до 15:00 будет закрыт переезд в Скопине — 449-ый километр перегона «Вослебово — Скопин» (улица Пушкина).
26 апреля на это же время перекроют переезд в Ряжске — 490-ый километр перегона «Желтухино — Ряжск» (а/д Рязань — Ряжск — Ал. Невский — Данков — Ефремов).
Отмечается, что перекрытие дорог связано с ямочным ремонтом в границах железнодорожных переездов.
Движение автомобильного транспорта будет осуществляться по одной полосе.