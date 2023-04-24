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В Рязанской области ожидается дождь и до +21 градусов
Во вторник, 25 апреля, температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем воздух прогреется до +16, +21 градусов.

В Рязанской области во вторник, 25 апреля, температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем воздух прогреется до +16, +21 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно, местами небольшой дождь.

Ветер ночью переменный со скоростью 2-7м/с, днем восточный, 7-12 м/с.