В Рязанской области ожидается дождь и до +21 градусов
Во вторник, 25 апреля, температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем воздух прогреется до +16, +21 градусов.
В Рязанской области во вторник, 25 апреля, температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем воздух прогреется до +16, +21 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
Ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно, местами небольшой дождь.
Ветер ночью переменный со скоростью 2-7м/с, днем восточный, 7-12 м/с.