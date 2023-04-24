В Рязанской НПК определяют лучших по профессии

Рязанская нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») проводит конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии».

В локальном этапе участвуют представители девяти основных профессий: операторы технологических установок (ТУ) и операторы товарные, машинисты технологических насосов, лаборанты химического анализа, прибористы, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари по ремонту ТУ, машинисты компрессорных установок, водители автомобилей. Всего 112 работников.

Конкурс проходит в несколько этапов: локальный — на базе предприятия и финальный — на уровне компании. От участников требуется показать теоретические знания по своей специфике, а также по требованию промышленной безопасности и охране труда. После этого конкурсантам необходимо выполнить практическое задание.

В ближайшее время члены жюри определятлучших локального этапа, которых наградят и премируют. Победителей отправят на финал корпоративного конкурса, где соберутся лучшие профессионалы со всех дочерних обществ «Роснефти» блока нефтепереработка и нефтехимия.

Сотрудники РНПК говорят, что смотр-конкурс «Лучший по профессии» является важной частью программы мотивации, корпоративного обучения и повышения профессионального мастерства работников компании. Он помогает выявить и поощрить инициативных и перспективных работников, а также способствует распространению передового опыта работы, внедрению новых технологий, повышению престижа рабочих профессий, культуры производства и ответственности за безаварийную работу.

Отмечается, что РНПК проводит конкурсы профессионального мастерства ежегодно уже более 16 лет.