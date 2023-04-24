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В Рязани задержали 44-летнего мужчину с наркотиками
Полицейские нашли у него полимерный пакетик с производным N-метилэфедрона массой около одного грамма.

В Московском районе задержали 44-летнего рязанца с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел на улице Промышленной. Сотрудники полиции заметили мужчину, который вел себя подозрительно. Сначала он осматривал местность, потом подобрал с земли какой-то небольшой предмет и положил в сумку. Выяснялось, что у рязанца был полимерный пакетик с производным N-метилэфедрона массой около одного грамма.

На мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере) Ему грозит срок до трех лет лишения свободы.