В Рязани внедрят «Единую цифровую карту жителя Рязанской области»

Администрация Рязани подписала соглашение с цифровым сервисом «Единая цифровая карта жителя Рязанской области». Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба мэрии.
Теперь оплачивать проезд Единой цифровой картой можно будет на всех маршрутах городского транспорта. Кроме того, карту можно использовать в качестве аналога УмКи «Городская», «Школьная», «Студенческая» и «Льготная».
"Единую цифровую карту жителя Рязанской области" планируется внедрить этим летом. Подробную информацию о возможностях карты и актуальные новости можно посмотреть на официальном
Отмечается, что проект «Единая цифровая карта жителя Рязанской области» разрабатывается министерством цифрового развития региона вместе с компанией «Национальная система платежных карт МИР». Реализация проекта проводиться в рамках национального проекта «Цифровая экономика».