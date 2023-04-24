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В Рязани внедрят «Единую цифровую карту жителя Рязанской области»

Администрация Рязани подписала соглашение с цифровым сервисом «Единая цифровая карта жителя Рязанской области». Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба мэрии.

Теперь оплачивать проезд Единой цифровой картой можно будет на всех маршрутах городского транспорта. Кроме того, карту можно использовать в качестве аналога УмКи «Городская», «Школьная», «Студенческая» и «Льготная».

"Единую цифровую карту жителя Рязанской области" планируется внедрить этим летом. Подробную информацию о возможностях карты и актуальные новости можно посмотреть на официальном сайте ЕЦК.

Отмечается, что проект «Единая цифровая карта жителя Рязанской области» разрабатывается министерством цифрового развития региона вместе с компанией «Национальная система платежных карт МИР». Реализация проекта проводиться в рамках национального проекта «Цифровая экономика».