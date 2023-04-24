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В Рязани отказались впускать мальчика в автобус № 53

В Рязани 24 апреля водитель автобуса № 53 отказался впускать школьника. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Инцидент произошел примерно в 7:35. Школьник зашел в автобус на остановке Дубовая роща. Он хотел расплатиться картой, однако она оказалась в стоп-листе. Водитель грубо и громко начал выгонять мальчика.

«Я за него заплатила, это не сложно, но… Когда закончится этот ужас с детьми? Почему водители до сих пор выгоняют их из транспорта? Когда начнут накладывать на них штрафы?», — вопрошает пассажирка.