В Рязани отказались впускать мальчика в автобус № 53
В Рязани 24 апреля водитель автобуса № 53 отказался впускать школьника. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщили очевидцы.
Инцидент произошел примерно в 7:35. Школьник зашел в автобус на остановке Дубовая роща. Он хотел расплатиться картой, однако она оказалась в стоп-листе. Водитель грубо и громко начал выгонять мальчика.
«Я за него заплатила, это не сложно, но… Когда закончится этот ужас с детьми? Почему водители до сих пор выгоняют их из транспорта? Когда начнут накладывать на них штрафы?», — вопрошает пассажирка.