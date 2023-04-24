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В Рязани на Муромском шоссе высадили пирамидальные тополя
В городе продолжается весеннее благоустройство улиц и скверов.

В понедельник, 24 апреля, сотрудники Дирекции благоустройства города высадили пирамидальные тополя на Муромском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

В городе продолжается весеннее благоустройство улиц и скверов. На улице Ленина и на Бульваре Победы побелили деревья. Во всех районах города полили саженцы.

Из парка Советско-Польскому братству по оружию, из парка Морской славы, с улиц Колхозной и Новой сотрудники Дирекции благоустройства города вывезли прошлогоднюю листву. Подметально-уборочная техника работает на городских улицах круглосуточно. Бригады мехуборки вывезли смет и грунтовые наносы с улиц Высоковольтная, Спортивная и Шевченко.

Мусор убрали в скверах 60-летия Победы, «Детский мир», «Русский чай», им. М.Д. Скобелева, у кинотеатра «Октябрь», Бульваре Победы, на улицах Циолковского, Касимовское шоссе, Московское шоссе, Первомайский проспект, Почтовая, Куйбышевское шоссе, скверах им. В.Ф. Уткина, им. Карла Маркса, «Белых журавлей», «ЖКХ», «Бабушкина радость» и других городских территориях.

Тротуары и дорожки подмели в сквере 60-летия Победы, Бульваре Победы, у памятника В.А. Молодцову. Тракторы-щетки убрали мусор на улицах Почтовая, Первомайский проспект, Маяковского, Горького, Петрова, Московское шоссе, Мервинская, Народный бульвар, Крупской, Костычева, в парке Ю.А. Гагарина и в Центральном парке культуры и отдыха.

Дирекцией благоустройства города продолжается подготовка фонтанов к летнему сезону. На площади Театральной отремонтировали облицовочную плитку чаши фонтана.