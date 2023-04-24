В Рязани 26 апреля отключат холодную воду на десяти улицах
В Рязани 26 апреля на несколько часов отключат холодную воду на десяти улицах, сообщает городской «Водоканал».
С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по следующим адресам:
- улица 1-ая Линия, дом № 4А;
- улица 2-я Линия, дома с № 1 по № 9;
- улица 3-я Линия, дома с № 2 по № 20, с № 9 по № 25;
- улица 4-я Линия, дома с № 1 по № 7, № 2/1, № 32, № 34, с № 42 по № 52, № 53, № 55, № 57, № 65, № 67, № 69;
- улица 5-я Линия, дом № 46а;
- улица 6-я Линия, дома с № 4 по № 10, с № 18 по № 24;
- улица Пушкина, дома № 13, № 13 корпус 1, № 18, № 27, № 35;
- улица Стройкова, дома № 25, № 30, № 30А, № 34, № 38, № 49, № 54, № 70;
- улица Татарская, дома с № 14 по № 68, а также те же дома с корпусами: 51/15, 55, 57, 59, 61, 63, 69, 87, 91;
- улица Ленинского Комсомола, дом № 57/69.
Техническую воду подвезут к дому № 51/15 на улице Татарской в 10:00.