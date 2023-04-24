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В России хотят обязать работающих из-за границы уплачивать подоходный налог в размере 30%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении налогов для уехавших из страны россиян. Об этом сообщает Forbes.

Если документ будет одобрен, то с января 2024 года российские компании будут обязаны взимать с зарплат сотрудников или фрилансеров, которые выполняют свои трудовые обязанности из-за рубежа, 13-15% НДФЛ. После утраты налогового резидентства в РФ процент вырастет до 30.

Отмечается, что нововведение может затронуть всех уехавших из России, которые работают с использованием российского сегмента интернета или же используют программно-аппаратные средства и технические средства, размещенные в стране.