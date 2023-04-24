В Подмосковье упал дрон-камикадзе с 17-ю килограммами взрывчатки
В Подмосковье упал дрон-камикадзе с 17-ю килограммами взрывчатки. Об этом 24 апреля сообщает SHOT.
По данным Telegram-канала, инцидент произошел около Ногинска. В лесу беспилотник нашла жительница местного садового товарищества, в трехстах метрах от дома.
SHOT утверждает, что БПЛА упал из-за закончившегося топлива. У украинского аппарата UJ-22 Airborn внутри находилось тридцать брикетов массой по 570 граммов пластичным взрывчатым веществом С-4.
Отмечается, что аналогичный БПЛА падал около Коломны 28 февраля.