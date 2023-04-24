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В Москве задержали женщину, которая родила и убила младенца в туалете электрички

В Москве задержали женщину, которая родила и убила младенца в туалете электрички. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В ходе допроса женщина рассказала, что во время поездки почувствовала, что у нее начались схватки. Она пошла в туалет, где родила, а потом зарезала ребенка ножницами.

После расправы мать выбросила тело младенца в мусорное ведро.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело.