В Москве задержали женщину, которая родила и убила младенца в туалете электрички
В Москве задержали женщину, которая родила и убила младенца в туалете электрички. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
В ходе допроса женщина рассказала, что во время поездки почувствовала, что у нее начались схватки. Она пошла в туалет, где родила, а потом зарезала ребенка ножницами.
После расправы мать выбросила тело младенца в мусорное ведро.
Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело.