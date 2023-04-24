В Госдуме предложили отменить запрет на тонировку передних боковых стекол

Фракция ЛДПР в Госдуме предлагает отменить штраф 500 рублей за тонировку передних боковых стекол. Она уже подготовила соответствующие поправки в КоАП. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пояснительную записку.

В документе указано, что тонировка защищает от прямых лучей солнца и снижает температуру нагрева в машине.

Отмечается, что в жару расход топлива увеличивается за счет работы кондиционера, но некоторые водители им не пользуются в целях экономии бензина. Это негативно сказывается на их самочувствии и может привести к ДТП.

При этом представители партии считают обязательным сохранение запрета на тонировку в отношении лобового стекла.