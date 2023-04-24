Украинские войска стянули десять тысяч военных и танки к городу Гуляйполе в Запорожской области
Украинские войска стянули в район города Гуляйполе Запорожской области около десяти тысяч бойцов, а также военную технику, среди которой — танки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
По мнению общественного деятеля, именно этот участок может стать главным местом контрнаступления с попыткой форсирования Каховского водохранилища, чтобы потом штурмовать Энергодар.
«Целью возможного наступления украинских боевиков является выход к Азовскому морю, без боев за Запорожскую АЭС», — заявил Рогов.
Отмечается, что на линии фронта в Запорожской области никакого продвижения ВСУ нет.