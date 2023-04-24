Рязанские полицейские остановили 29-летнего нетрезвого водителя «Хендая»

В Рязани полицейские остановили нетрезвого водителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Вечером на улице Октябрьский городок правоохранители остановили Hyundai Solaris. За рулем оказался 29-летний рязанец. По всем признакам было видно, что мужчина нетрезв. Медицинское освидетельствование подтвердило в организме мужчины 1,084 миллиграмм алкоголя.

Полицейские отстранили рязанца от управления машиной и составили протокол за вождение в нетрезвом виде (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ).

Теперь водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.