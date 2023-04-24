Роспотребнадзор оценил ситуацию по заболеваемости корью в Рязанской области

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области прокомментировало ситуацию по заболеваемости корью. Об этом сообщает « МедиаРязань ».

По данным на 17 апреля на территории Касимовского района зарегистрировали два завозных случая кори у детей. Отмечается, что место постоянного проживания у них является Москва.

«В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по кори в Российской Федерации, на территории сопредельных областей риски завоза кори в наш регион сохраняются», — отметили в ведомстве.

По заверению Роспотребнадзора, ситуация по кори оценивается как стабильная.