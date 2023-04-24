Путин распорядился уравнять выплаты для разных категорий участников СВО
Глава государства Владимир Путин поставил задачу сравнять денежное довольствие разных категорий военных, участвующих в СВО. Об этом 24 апреля сообщает ТАСС.
Вице-спикера Совфеда, секретарь генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак на встрече с Владимиром Путиным отметил, что сейчас есть разница между выплатами мобилизованным контрактникам и добровольцам.
В связи с этим Турчак предложил на законодательном уровне уравнять денежное вознаграждение участников военных действий. Глава государства это предложение поддержал.