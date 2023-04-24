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Песков: Запад усилит попытки вмешательства в президентские выборы 2024 года

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 24 апреля заявил, что Запад будет усиливать попытки вмешаться в выборы президента в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Выборы состоятся, к ним пойдет подготовка. А то, что так или иначе извне происходит вмешательство каждый раз, и в условиях СВО, и [в условиях] нынешней международной обстановки, это давление и эти попытки вмешательства будут кратно увеличиваться, здесь сомнений ничто не вызывает», — пояснил представитель Кремля.

Также Песков напомнил, что ранее Путин отмечал, что предстоящие выборы в 2023 и 2024 годах (в том числе и президентские) пройдут со строгим соблюдением закона и всех демократических процедур.