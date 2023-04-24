Отделения «Почты России» изменят график работы в майские праздники
«Почта России» изменит график работы в майские праздники, сообщает пресс-служба компании.
1 и 9 мая почтовые отделения не будут работать, за исключением круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге.
Со 2 по 7 мая почта возобновит работу в обычном режиме.
8 мая отделения будут работать по графику воскресенья (кроме круглосуточных почт).
Отмечается, что в выходные дни почтальоны не будут разносить корреспонденцию. Однако пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ.