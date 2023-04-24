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Компания «Леруа Мерлен» решила продать свои склады в России

Французский DIY-ритейлер Leroy Merlin решил продать склады в России. Он уже заключил договор аренды с новыми собственниками. Об этом 24 апреля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

Речь идет о двух логопарках ритейлера — 140 тысяч квадратных метров в комплексе «Белый Раст» в Дмитровском районе Подмосковья и около 130 тысяч квадратных метров в «Южных вратах» в Домодедово.

Отмечается, что на эти активы претендуют Central Properties и «Венталл-Девелопмент». Последняя компания ранее выкупила часть площадей в логопарке «Южные врата» у чешской PPF Group.

Ранее сообщалось, что Компания Leroy Merlin планирует продать все свои российские магазины.