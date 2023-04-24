Экс-агент британской разведки MI6 назвал чушью слухи о контрнаступлении ВСУ
Бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук назвал чушью слухи о контрнаступлении украинской армии. Об этом 23 апреля сообщает РБК.
По словам Крука, ВСУ пытается выдать желаемое за действительное, таким образом Украина и страны Запада добиваются эмоционального эффекта от заявлений.
«Они себе вообразили, что Россия настолько хрупка, что даже объявление об этом огромном наступлении заставит российские войска паниковать», — сказал бывший сотрудник британской разведки.
Ранее сообщалось, что ВСУ запланировали контрнаступление на 30 апреля.