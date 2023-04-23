Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 23
18°
Пнд, 24
19°
Втр, 25
19°
ЦБ USD 81.49 -0.13 22/04
ЦБ EUR 89.35 -0.11 22/04
Нал. USD 80.4 / 81.89 21/04 17:07
Нал. EUR 80.4 / 81.89 21/04 17:07
Новости
Итоги года New
Публикации
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
19 апреля 14:16
13 053
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
12 329
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
6 564
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 17:27
6 889
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Восемь участников СВО прошли реабилитацию в рязанском санатории «Сосновый бор»

Восемь участников СВО уже прошли реабилитацию в рязанском санатории «Сосновый бор». Как пишет ИД «Пресса», также в санатории сейчас три семьи военнослужащих получают услуги в полустационарной форме.

Официально санаторий откроют 20 мая. Ежегодно услугами центра смогут воспользоваться около 4000 человек.

Напомним, в феврале Павел Малков говорил, что «Сосновый бор» открывают для реабилитации военнослужащих и для детей-инвалидов.