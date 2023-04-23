Восемь участников СВО прошли реабилитацию в рязанском санатории «Сосновый бор»
Восемь участников СВО уже прошли реабилитацию в рязанском санатории «Сосновый бор». Как пишет ИД «Пресса», также в санатории сейчас три семьи военнослужащих получают услуги в полустационарной форме.
Официально санаторий откроют 20 мая. Ежегодно услугами центра смогут воспользоваться около 4000 человек.
Напомним, в феврале Павел Малков говорил, что «Сосновый бор» открывают для реабилитации военнослужащих и для детей-инвалидов.