В теоретическую часть экзамена на получение водительских прав включили вопросы об использовании электросамокатов

МВД включило в теоретическую часть экзамена на получение водительских прав вопросы об использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом пишет ТАСС.

Новшества появились из-за изменений в правилах дорожного движения, которые вступили в силу с 1 марта 2023 года.

В экзамене затрагивают вопросы «правил использования средств индивидуальной мобильности, времени действия знаков 3.29 и 3.30 („Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца“) и другие», — пишет ТАСС.

Изменения также касаются применения новой информационной световой секции в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенной под светофором, а также зоны действия знака 3.27 («Остановка запрещена») в случае использования его совместно с желтой линией горизонтальной дорожной разметки (разметка 1.4).