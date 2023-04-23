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Умер депутат Госдумы Николай Борцов

Умер депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Николай Борцов. «Российская газета» пишет, что Борцову было 77 лет, он представлял Липецкую область.

Депутатом Госдумы Николай Борцов стал в сентябре 2021 года, входил в комитат по делам национальностей, имел ученое звание — почетный профессор Государственного университета по землеустройству.

В прошлом он владел ОАО «Лебедянский», крупным производством соков.

После продажи предприятия по производству соков, попал в список богатейших миллиардеров России и в топ богатейших госслужащих. Об этом пишет издание «Подъем».