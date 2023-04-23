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Mash: работники склада Wildberries должны раздеться до нижнего белья перед сменой

Telegrsm-канал Mash показал видео с полураздетыми работниками склада Wildberries. Как утверждает издание, работники склада Wildberries должны не только раздеться до нижнего белья перед сменой, но и отдать вещи проверяющим.

«Руки на стол, на видео всего лишь стандартное начало смены на складе маркетплейса Wildberries», — пишет Mash.

Всё происходящее, как утверждает канал, снимается на камеры. Так руководство борется с воришками.