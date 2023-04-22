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В Рязани провели Всероссийский субботник
В субботу, 22 апреля, Рязань присоединилась к Всероссийскому субботнику, который одновременно провели во всех городах страны. Его основной темой стало благоустройство городской среды и продвижение экологичного поведения, сообщает пресс-служба мэрии.

В субботу, 22 апреля, Рязань присоединилась к Всероссийскому субботнику, который одновременно провели во всех городах страны. Его основной темой стало благоустройство городской среды и продвижение экологичного поведения, сообщает пресс-служба мэрии.

В субботнике приняли участие представители органов власти, активные жители и студенты, работники муниципальных предприятий. Уборки прошли в Нижнем городском саду и ЦКПиО, на зеленых зонах улицы Качевской и в районе реки Быстрец по Касимовскому шоссе.

Санитарную очистку провели в парках Героев 1812 года и имени Юрия Гагарина. Очистили от мусора овраг в районе ГСК по улице Костычева. Рязанцы также навели порядок на территориях своего проживания и расположенных рядом общественных пространствах во всех районах города. Участники субботника убрали с зеленых зон сухую листву, скопившийся мусор и сухие ветки, а также подмели пешеходные дорожки. В работах было задействовано 34 единицы техники, собрано и вывезено 225 кубометров отходов.

В рамках субботника было организовано выездное рейтинговое голосование за территории, которые будут благоустраиваться в следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в нацпроект «Жилье и городская среда». Волонтеры информировали горожан о проекте, условиях участия в нем и территориях, которых вошли в список для голосования. Все желающие могли сразу проголосовать за выбранный парк или сквер.

Одной из локаций проведения санитарной очистки был Нижний городской парк — территория, которая участвует в этом году в рейтинговом голосовании по Советскому району. В субботнике принял участие губернатор Павел Малков. Он пообщался с волонтерами и принял участие в голосовании, выбрав один из предложенных вариантов.

Рейтинговое голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» продолжится до 31 мая. Для будущего благоустройства предлагается 26 территорий в городе. Каждый может отдать свой голос за одну из них. По итогам будут отобраны четыре победителя, по одному в каждом районе города, набравшие максимально количество голосов.

Проголосовать можно в личном кабинете на портале «Госуслуги», на единой платформе голосования, а также с помощью волонтеров, которые работают в торговых центрах, КВЦ и других публичных площадках Рязани.