В Москве «Форд» насмерть переехал упавшую во дворе пенсионерку

В Москве 87-летнюю пенсионерку, которая упала во дворе жилого дома, дважды переехал водитель автомобиля Ford. Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась. Об этом сообщает столичная прокуратура.

В Москве 87-летнюю пенсионерку, которая упала во дворе жилого дома, дважды переехал водитель автомобиля Ford. Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась. Об этом сообщает столичная прокуратура.

ДТП произошло на улице Паршина в субботу, 22 апреля. Момент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что пожилая женщина упала без сознания. Спустя несколько секунд женщина начала приходить в себя, но подняться не смогла.

В этот момент не заметивший лежащую женщину водитель дважды проехался по ней.

Пострадавшую госпитализировали, но спасти не смогли.

Прокуратура Северо-Западного административного округа поставила на контроль установление обстоятельств ДТП, ход и результаты проверки.