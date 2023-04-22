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В Касимове прошел предпремьерный показ фильма, снятого в окрестностях города
В Касимове в субботу, 22 апреля, прошел предпремьерный показ семейного приключенческого фильма «Сокровища партизанского леса». Ленту сняли к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Касимове в субботу, 22 апреля, прошел предпремьерный показ семейного приключенческого фильма «Сокровища партизанского леса». Ленту сняли к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Предпоказ прошел в Центре культурного развития.

«Съемки картины проходили в 2021 году в городе Касимове и его окрестностях. Местом съемок стали музей народного быта „Касимовская невеста“, историко-культурный музей-заповедник. Многие касимовцы стали участниками эпизодических ролей и массовок», — написал в своем Telegram-канале мэр Касимова Иван Бахилов.

Фильм выйдет в прокат 4 мая.

Напомним, в субботу, 22 апреля, Иван Бахилов собрал жителей на общегородской субботник.