В Касимове прошел предпремьерный показ фильма, снятого в окрестностях города
В Касимове в субботу, 22 апреля, прошел предпремьерный показ семейного приключенческого фильма «Сокровища партизанского леса». Ленту сняли к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В Касимове в субботу, 22 апреля, прошел предпремьерный показ семейного приключенческого фильма «Сокровища партизанского леса». Ленту сняли к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Предпоказ прошел в Центре культурного развития.
«Съемки картины проходили в 2021 году в городе Касимове и его окрестностях. Местом съемок стали музей народного быта „Касимовская невеста“, историко-культурный музей-заповедник. Многие касимовцы стали участниками эпизодических ролей и массовок», — написал в своем Telegram-канале мэр Касимова Иван Бахилов.
Фильм выйдет в прокат 4 мая.
Напомним, в субботу, 22 апреля, Иван Бахилов собрал жителей на общегородской субботник.