В Белгороде уничтожили снаряд, из-за которого эвакуировали жителей

В Белгороде с территории жилого сектора снаряд вывезли в безопасное место и уничтожили. Людей постепенно возвращают в их квартиры. Видео момента ликвидации авиационной бомбы опубликовал в телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

В Белгороде с территории жилого сектора снаряд вывезли на полигон и уничтожили. Людей постепенно возвращают в их квартиры. Видео момента ликвидации авиационной бомбы опубликовал в телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

После извлечения снаряда осталась яма глубиной 5 метров радиусом, ориентировочно, 2-3 метра, сообщил РИА Новости начальник Белгородского управления ГО и ЧС Николай Лебедев.

По его словам, сначала будут устранять повреждения коммуникаций, потом приступят к засыпанию этой ямы. Позже восстановят пешеходную дорогу, которая там проходила.

Напомним, в субботу, 22 апреля, в Белгороде возле дома на улице Шаландина обнаружили взрывоопасный предмет. Жителей в радиусе 200 метров эвакуировали в пункты временного размещения.