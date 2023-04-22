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Россиянам рассказали, кому начислят самую большую пенсию
Представители особо тяжелых и ответственных профессий, а также жители Крайнего Севера имеют право на повышенную пенсию. Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Представители особо тяжелых и ответственных профессий, а также жители Крайнего Севера имеют право на повышенную пенсию. Об этом рассказал агентству «Прайм» член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

На получение дополнительной пенсии имеют право федеральные госслужащие, космонавты, военные и работники летно-испытательного состава. При этом для этого есть определенные условия, отметил Виноградов.

«Например, наличие стажа государственной гражданской службы в 2023 году должно составлять не менее 18 лет и шести месяцев», — пояснил эксперт.

Порядок расчета пенсии за выслугу лет и размер в каждом случае индивидуален. Надбавка для жителей Крайнего Севера зависит от суровости климатических условий, в которых они работали.

Для федерального гражданского служащего размер за требуемую выслугу составляет 45% среднемесячного заработка за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии. За каждый полный год стажа государственной гражданской службы сверх требуемого специального стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3% среднемесячного заработка.

У военнослужащих, имеющих 20 и более лет специального стажа, размер пенсии за выслугу лет составляет 50% соответствующих сумм денежного довольствия. За каждый год свыше 20 лет выслуги — еще 3%, но не более 85% этих сумм, добавил специалист.

Также, по словам юриста, установлен определенный лимит на размер зарплаты, после которого не происходит повышение соцвыплат на пенсии — сейчас он составляет около 110 тысяч рублей.