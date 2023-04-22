Россиянам рассказали, кому начислят самую большую пенсию

Представители особо тяжелых и ответственных профессий, а также жители Крайнего Севера имеют право на повышенную пенсию. Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Представители особо тяжелых и ответственных профессий, а также жители Крайнего Севера имеют право на повышенную пенсию. Об этом рассказал агентству « Прайм » член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

На получение дополнительной пенсии имеют право федеральные госслужащие, космонавты, военные и работники летно-испытательного состава. При этом для этого есть определенные условия, отметил Виноградов.

«Например, наличие стажа государственной гражданской службы в 2023 году должно составлять не менее 18 лет и шести месяцев», — пояснил эксперт.

Порядок расчета пенсии за выслугу лет и размер в каждом случае индивидуален. Надбавка для жителей Крайнего Севера зависит от суровости климатических условий, в которых они работали.

Для федерального гражданского служащего размер за требуемую выслугу составляет 45% среднемесячного заработка за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии. За каждый полный год стажа государственной гражданской службы сверх требуемого специального стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3% среднемесячного заработка.

У военнослужащих, имеющих 20 и более лет специального стажа, размер пенсии за выслугу лет составляет 50% соответствующих сумм денежного довольствия. За каждый год свыше 20 лет выслуги — еще 3%, но не более 85% этих сумм, добавил специалист.

Также, по словам юриста, установлен определенный лимит на размер зарплаты, после которого не происходит повышение соцвыплат на пенсии — сейчас он составляет около 110 тысяч рублей.