Опубликовано видео с Соборной колокольни Рязанского кремля
Опубликовано видео, снятое с Соборной колокольни Рязанского кремля. Его разместил Telegram-канал «Затерянная Рязань» в субботу, 22 апреля.
Опубликовано видео, снятое с Соборной колокольни Рязанского кремля. Его разместил Telegram-канал «Затерянная Рязань» в субботу, 22 апреля.
Напомним, ранее сообщалось, что первые экскурсии на смотровую площадку проведут 22 и 23 апреля.
Желающим подняться на смотровую площадку в эти дни по всем организационным вопросам следует обратиться в магазин сувениров, расположенный на территории Архиерейского двора Рязанского кремля.