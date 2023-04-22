Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 22
15°
Вск, 23
17°
Пнд, 24
18°
ЦБ USD 81.49 -0.13 22/04
ЦБ EUR 89.35 -0.11 22/04
Нал. USD 80.4 / 81.89 22/04 08:55
Нал. EUR 87 / 81.89 21/04 17:07
Новости
Итоги года New
Публикации
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
19 апреля 14:16
11 535
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
11 522
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
5 908
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 17:27
6 240
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Пользователям «Госуслуг» посоветовали заводить отдельную почту для регистрации
Пользователям, регистрирующимся на «Госуслугах» и других государственных сервисах, следует завести отдельную почту для безопасности данных. Об этом рассказал РИА Новости директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафон» Сергей Хренов.

Пользователям, регистрирующимся на «Госуслугах» и других государственных сервисах, следует завести отдельную почту для безопасности данных. Об этом рассказал РИА Новости директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафон» Сергей Хренов.

По его словам, мошенники все еще уделяют особое внимание почте, так как к ней привязаны различные аккаунты, электронные кошельки и другое. Получив доступ к адресу, они могут не только рассылать спам, но и украсть личные данные. Таким образом, в зоне риска оказываются как репутация, так и финансы.

«Для личных целей используйте отдельные почтовые ящики, как минимум два. Один ящик вам понадобится для общения с друзьями, регистрации в интернет-магазинах, на форумах, в онлайн-играх, получения рассылки от магазинов… и так далее. А второй личный почтовый ящик используйте только для регистрации на „Госуслугах“ и других государственных сайтах, куда приходят важные документы с персональными данными», — посоветовал Хренов.

Также одну почту можно использовать для восстановления доступа к другой, если она окажется в руках мошенников. Специалист пояснил, что следует завести и отдельную рабочую почту.