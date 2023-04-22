Пользователям «Госуслуг» посоветовали заводить отдельную почту для регистрации

Пользователям, регистрирующимся на «Госуслугах» и других государственных сервисах, следует завести отдельную почту для безопасности данных. Об этом рассказал РИА Новости директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафон» Сергей Хренов.

Пользователям, регистрирующимся на «Госуслугах» и других государственных сервисах, следует завести отдельную почту для безопасности данных. Об этом рассказал РИА Новости директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафон» Сергей Хренов.

По его словам, мошенники все еще уделяют особое внимание почте, так как к ней привязаны различные аккаунты, электронные кошельки и другое. Получив доступ к адресу, они могут не только рассылать спам, но и украсть личные данные. Таким образом, в зоне риска оказываются как репутация, так и финансы.

«Для личных целей используйте отдельные почтовые ящики, как минимум два. Один ящик вам понадобится для общения с друзьями, регистрации в интернет-магазинах, на форумах, в онлайн-играх, получения рассылки от магазинов… и так далее. А второй личный почтовый ящик используйте только для регистрации на „Госуслугах“ и других государственных сайтах, куда приходят важные документы с персональными данными», — посоветовал Хренов.

Также одну почту можно использовать для восстановления доступа к другой, если она окажется в руках мошенников. Специалист пояснил, что следует завести и отдельную рабочую почту.