Павел Малков поучаствовал во Всероссийском субботнике в Рязани

В субботу, 22 апреля, губернатор Павел Малков приехал на субботник в Нижний городской парк. Глава региона посмотрел, как ведутся работы, и сам подключился к уборке территории от прошлогодней листвы.

В субботу, 22 апреля, губернатор Павел Малков приехал на субботник в Нижний городской парк. Глава региона посмотрел, как ведутся работы, и сам подключился к уборке территории от прошлогодней листвы.

Он отметил, что в парке скопилось много листьев, веток и мелкого бытового мусора. Поэтому участок нужно привести в порядок.

«Природные условия все равно приводят к тому, что мусор скапливается. Коллеги мне рассказали, что они работали на территории, которая пять лет не убиралась. Там скопилось огромное количество природного мусора. Мы вот поработали, и уже совсем по-другому выглядит территория. Травка начинает зеленеть, приятно посмотреть. Я всегда получаю удовольствие от участия в уборке территории», — подчеркнул губернатор.

В Нижнегородском саду Павел Малков также проголосовал за благоустройство объектов Рязани в рамках программы нацпроекта «Жилье и городская среда». Губернатор добавил, что не будет раскрывать, за какую территорию отдал свой голос.