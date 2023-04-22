На въезде в Рязань из-за ДТП образовался затор
Днем в субботу, 22 апреля, из-за ДТП с участием грузовиков на трассе М5 образовалась серьезная пробка. Видео опубликовал паблик Rzn Life.
Днем в субботу, 22 апреля, из-за ДТП с участием грузовиков на трассе М5 образовалась серьезная пробка. Видео опубликовал паблик Rzn Life.
Сообщается, что пробка наблюдается у поселка Турлатово.
«От въезда в Рязань до перекрестка в Турлатове всех перегоняют на одну полосу, так как на другой три фуры не поделили что-то», — говорится в сообщении.