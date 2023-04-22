На Московском шоссе образовалась пробка из-за неработающего светофора
В Рязани в субботу, 22 апреля, на Московском шоссе образовалась пробка из-за неработающего светофора. Об этом сообщается в группе ПУВР «ВКонтакте».
В Рязани в субботу, 22 апреля, на Московском шоссе образовалась пробка из-за неработающего светофора. Об этом сообщается в группе ПУВР «ВКонтакте».
"Коллапс на Московском, на съезде с моста не работает светофор, может, наши доблестные рыцари ДПС подъедут разрулить?.." — сообщается в посте.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 12:10, серьезный затор наблюдается до пересечения Московского шоссе с улицей Западной.