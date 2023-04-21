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В Скопинском районе мужчина следил за своей бывшей супругой через запрещенный в России GPS-трекер

В Скопинском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины за незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (статья 138.1 УК РФ).

По данным следователей, в 2023 году подозреваемый приобрел в интернет-магазине GPS-трекер, запрещенный к свободному обращению на территории России. Затем он попросил своего сына, чтобы тот разместил его в автомобиле бывшей супруги.

Сейчас правоохранители решают, какую избрать для мужчины меру пресечения.

Отмечается, что преступные действия подозреваемого были выявлены сотрудниками УФСБ России по Рязанской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Расследование уголовного дела продолжается.