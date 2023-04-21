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В Ряжске полицейские остановили нетрезвого водителя
Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

В пятницу, 21 апреля, сотрудники полиции остановили в Ряжске нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел вблизи дома № 34 по улице Комсомольской. Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на подозрительное движение машины «Форд Мондео». Полицейские остановили машину и обнаружили, что водитель автомобиля пьян.

Мужчину попросили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался.

Сотрудники полиции составили на нарушителя административный протокол и отстранили от управления автомобилем. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.