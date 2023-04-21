В Ряжске полицейские остановили нетрезвого водителя
Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
В пятницу, 21 апреля, сотрудники полиции остановили в Ряжске нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Инцидент произошел вблизи дома № 34 по улице Комсомольской. Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на подозрительное движение машины «Форд Мондео». Полицейские остановили машину и обнаружили, что водитель автомобиля пьян.
Мужчину попросили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался.
Сотрудники полиции составили на нарушителя административный протокол и отстранили от управления автомобилем. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.