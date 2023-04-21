В Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения России рассказали, как работают с молодежью

В Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения России рассказали, как работают с молодежью. Так, в течение десяти лет они ежегодно собирают молодых медиков на форуме «Будущее здравоохранения» для полного погружения в интеллектуальную, творческую, спортивную среду.

В организации считают, что участники заинтересованы и активны, потому что хотят знать о «ресурсах Профсоюза и внести личный вклад в профсоюзное движение».

Областной комитет также развивает кадровый потенциал, работая над повышением профессионального уровня как профактива, так и студентов. В будущем им придется заключить свой первый договор с работодателем.

«Опыт областного комитета показывает, что молодёжь наиболее уязвима в социально-трудовых отношениях с работодателем. Задача — дать студентам базовые сведения о принципах оплаты труда, охраны труда, особенностях трудового договора», — рассказали в Профсоюзе.

В областном комитете с 2023 года начался образовательный проект для студентов старших курсов. На очные лекции специалистов областного комитета Профсоюза пришли больше 300 студентов Рязанского государственного медицинского университета и 250 студентов Рязанского медицинского колледжа, включая дистанционных участников. Обратная связь от слушателей специального курса показала востребованность полученных знаний.

Областной комитет с 2004 года назначает профсоюзные стипендии по итогам учебного года студентам медицинских образовательных учреждений, проявляющим себя в профсоюзной, научно-исследовательской, общественной, спортивной или культурно-творческой деятельности.

Как отмечают в Профсоюзе, стипендиаты и далее продолжают общественную работу, придя в качестве молодых специалистов в учреждения здравоохранения региона. В 2022—2023 учебном году стипендиатами областного комитета стали семь студентов Рязанского государственного медицинского университета и Рязанского медицинского колледжа. Одна студентка университета — стипендиат Центрального комитета Профсоюза.

Сейчас доля молодежи в общем профсоюзном членстве составляет 53,9% по сравнению с 49,7% в 2021 году. Процент профсоюзного членства среди работающей молодежи повысился на 4,5% и составляет 68,3%. Процент молодежного профсоюзного членства составляет 88,6% (в 2021 г. — 85,9%).

Профсоюзный актив стал инициатором поддержки востребованной всероссийской общественной акции по сбору гуманитарной помощи бойцам и медицинским работникам, находящимся на службе в зоне специальной военной операции. Ежемесячно большинством первичных профсоюзных организаций организуется сбор и централизованная доставка гуманитарного груза. Члены Профсоюза помогают раненым, проходящим лечение в Рязани. Это общественное направление в областной организации стоит на особом контроле.

В Рязанской областной организации Профсоюза работает молодежная комиссия. Они — члены профкома. «Примером активной деятельности они увеличивают молодёжное крыло Профсоюза, демонстрируя важнейшие принципы профсоюзного движения», — считают в Профсоюзе.

Таким образом, соединяя опыт и молодые идеи, областной комитет готовится к проведению очередного молодёжного форума «Будущее здравоохранения», обучает молодых профсоюзных активистов и оказывает всестороннюю правовую и социальную поддержку членам Профсоюза.