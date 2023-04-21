В Рязанской области мужчина выплатил миллион рублей своему ребенку, чтобы не сесть в тюрьму
В Рязанской области 18 апреля мужчина оплатил задолженность по алиментам. Он перечислил для ребенка 1 миллион 144 тысячи рублей. Об этом сообщает городской отдел ФССП по Рязани и Рязанскому району.
Ранее на мужчину составили протокол об административном нарушении за неуплату алиментов по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Ему грозило уголовное наказание.
Вскоре должник устроился на работу и выплатил весь долг, чтобы не угодить за решетку.