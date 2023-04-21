В Рязани задержали трех мигрантов за сбыт наркотиков

Оперативники изъяли 50 свертков с метадоном массой более 11 граммов.

В Рязани поймали трех иностранных граждан, которые занимались распространением наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Ночью с 20 на 21 апреля сотрудники полиции в Октябрьском районе задержали двух 20-летних иностранцев. Во время досмотра оперативники изъяли 50 свертков с метадоном массой более 11 граммов. Как выяснилось, молодые люди работали на нелегальный наркомагазин в интернете.

Сразу поле этого полицейские в Московском районе задержали их 20-летнего сообщника. Оперативники обнаружили и изъяли на участке ранее сделанную им закладку с героином массой 2,2 грамма.

«Предварительно установлено, что иностранцы втроем снимали жилье на улице Крупской и изначально имели легальное трудоустройство, но около месяца назад взялись за распространение наркотиков. По указанию анонимного куратора злоумышленники делали закладки не только в Рязани, но и выезжали для этого в один из соседних регионов», — сообщает пресс-служба.

В отношении мигрантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц). Суд заключил участников незаконной деятельности под стражу. Полиция продолжает расследование уголовного дела, чтобы установить каналы поступления наркотиков в регион.