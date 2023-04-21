В Рязани задержали курьера телефонных мошенников

Злоумышленник забирал денежные средства у обманутых пенсионеров.

В Рязани задержали 41-летнего курьера телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

85-летний рязанец рассказал, что по телефону ему позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Пенсионера убедили, что его родственник сбил человека. Мошенники потребовали срочно найти деньги, иначе заведут уголовное дело. Рязанец собрал все сбережения — 126 тысяч рублей и предал их мужчине, который подъехал к его дому.

Со слов потерпевшего, сотрудники полиции составили портрет злоумышленника и выяснили, что к мошенничеству причастен 41-летний рязанец. Вскоре его разыскали и задержали. Оказалось, что обвиняемый ранее забрал 300 тысяч рублей у пенсионерки, которую обманули телефонные мошенники.

По предварительным данным, злоумышленник нанялся курьером к телефонным мошенникам через интернет. Он следовал инструкциям и забирал денежные средства у обманутых пенсионеров. От полученных сумм преступник получал определенный процент, а оставшуюся часть переводил через банкомат сообщникам из других стран.