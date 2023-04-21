В Рязани за неделю составили 79 протоколов о незаконной торговле
В Рязани за неделю составили 79 протоколов о незаконной торговле. Об этом 21 апреля сообщает сайт мэрии.
Отмечается, что власти проводят ежедневные рейды по местам несанкционированной торговли.
«С лицами, осуществлявшими торговлю, проведена разъяснительная работа о возможности их размещения на территориях, где производится санкционированная уличная торговля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что рейды продолжатся во всех районах областного центра.