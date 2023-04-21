В Рязани с 24 апреля отключат горячую воду на девяти улицах
В Рязани отключат горячую воду на девяти улицах. Список домов опубликовала мэрия. Говорится, что отключение связано с плановыми профилактическими работами.
Горячее водоснабжение отключат по адресам:
ул. Щорса, д. 33а (д/сад № 116), д. 33/9, д. 35, д. 35 корп. 1, д. 35 корп. 2, д. 37, д. 37 корп. 1, д. 37 корп. 2;
ул. Нахимова, д. 1;
ул. Высоковольтная, д. 14, д. 16;
ул. Дзержинского, д. 62 корп. 1;
ул. профессора Никулина, д. 34;
ул. Островского, д. 27 корп. 1, д. 31 корп. 1;
ул. Пушкина, д. 38;
ул. Стройкова, д. 7, д. 11;
ул. Татарская, д. 14.
Горячей воды не будет с 24 по 28 апреля.