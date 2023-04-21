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В Рязани с 24 апреля отключат горячую воду на девяти улицах

В Рязани отключат горячую воду на девяти улицах. Список домов опубликовала мэрия. Говорится, что отключение связано с плановыми профилактическими работами.

Горячее водоснабжение отключат по адресам:

  • ул. Щорса, д. 33а (д/сад № 116), д. 33/9, д. 35, д. 35 корп. 1, д. 35 корп. 2, д. 37, д. 37 корп. 1, д. 37 корп. 2;

  • ул. Нахимова, д. 1;

  • ул. Высоковольтная, д. 14, д. 16;

  • ул. Дзержинского, д. 62 корп. 1;

  • ул. профессора Никулина, д. 34;

  • ул. Островского, д. 27 корп. 1, д. 31 корп. 1;

  • ул. Пушкина, д. 38;

  • ул. Стройкова, д. 7, д. 11;

  • ул. Татарская, д. 14.

Горячей воды не будет с 24 по 28 апреля.