В Рязани поздравили работников местного самоуправления в честь их профессионального праздника

В Рязани прошел концерт в честь Дня местного самоуправления. Губернатор Павел Малков поздравил и наградил тех, кто причастен к этому празднику.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя правительства региона Анна Рослякова, министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина, председатель облдумы Аркадий Фомин, председатель Совета муниципальных образований области Александр Шаститко, а также руководители, сотрудники, депутаты органов местного самоуправления МО региона, сельские старосты, представители ТОС, общественных организаций.

Павел Малков подчеркнул высокую значимость работы органов местного самоуправления, которая направлена на развитие территорий и решение важных для людей вопросов.

«Работаю в регионе уже почти год. Вижу, с какой самоотдачей трудятся люди, насколько вы все любите свою землю и как стараетесь сделать свой населенный пункт еще лучше и краше», — сказал он.

Глава региона отметил работу, которая ведётся в муниципалитетах при участии общественных объединений, по оказанию поддержки эвакуированным с Донбасса, поддержке участников СВО и их семей.

«Гуманитарная помощь, посылки, письма идут из каждого муниципалитета и радуют и поддерживают наших ребят. Благодарю всех, кто занимается такими важными делами. Правильный настрой и консолидация общества сейчас очень важны», — сказал Малков.

Губернатор сказал, что в помощь муниципальным органам власти сегодня работает большое количество организаций и объединений. Активно себя проявляет институт старост. Сейчас в регионе прорабатываются дополнительные меры его поддержки, которые планируется предоставлять на конкурсной основе. Глава региона также поблагодарил за большую, полезную работу Совет муниципальных образований Рязанской области.

«Вы все знаете ключевые задачи развития, которые определил президент. Это укрепление экономики, социального благополучия, технологического суверенитета, продовольственной безопасности страны. Каких результатов достигнем, зависит от каждого из вас. Вы хорошо знаете болевые точки своих муниципалитетов, что волнует жителей. На решении вопросов, которые они ставят, нужно строить всю работу. Правительство области будет вам помогать», — отметил Малков.

Одним из действенных инструментов Павел Малков назвал программу поддержки местных инициатив. В ее рамках реализовано более 900 проектов. В этом году будет еще 166 — в 55 МО. На это выделено свыше 320 млн рублей. Поддержка будет увеличиваться.

Глава региона акцентировал внимание на том, что в работе муниципальным органам власти надо серьезно относиться к просьбам людей и темам, которые их волнуют.

«Главное — будьте внимательны к людям. Всегда старайтесь с каждым найти общий язык. Не бывает ненужных просьб, неважных вопросов. Вся ваша работа должна строиться для человека. Это принцип, который обозначил Президент и он — определяющий для всех», — заключил губернатор.