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В Рязани наградили финалистов конкурса «Учитель года-2023»

В четверг, 20 апреля, в рязанском Дворце детского творчества прошел финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2023».

В региональном этапе конкурса участвовали 29 педагогов Рязанской области. Это победители школьных и муниципальных этапов, в которых участвовало свыше 200 человек.

С приветственной речью перед зрителями и участниками конкурса выступил депутат Рязанской областной думы и исполняющий обязанности ректора РГУ им. Есенина Игорь Мурог.

«Любимые учителя, низкий вам поклон за ваш труд, умение воспитывать будущее сильное поколение, которое необходимо нашей страны. Позвольте поздравить всех вас с годом педагога-наставника от депутатского корпуса, от многотысячного коллектива университета. Участники, которые выходили на эту сцену — вы все победили и большие молодцы. Ведь главная задача не победить, главная задача поделиться опытом, набраться опыта и применить его в жизни и в той благодатной работе, которой вы занимаетесь в школах и учреждениях. Хочу пожелать вам благодарных учеников, воспитанников, которыми вы будете гордиться, а также новых творческих успехов, побед. Будьте счастливы и успешны», — подчеркнул Мурог.

Он вручил лауреатам конкурса, победившим в нескольких номинациях, грамоты и призы областной думы.

В конце мероприятия объявили имя победителя конкурса. Ей стала учитель английского языка рязанской школы № 68 Екатерина Скакунова. Преподавателю глава региона Павел Малков вручил главный приз — журавля и губернаторскую премию.

Для присутствующих участники рязанских коллективов представили музыкальные номера.