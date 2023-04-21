ГИБДД сообщила подробности ДТП, в котором сбили человека на улице Новой
В Рязани 21 апреля машина сбила 70-летнего пешехода. Региональная ГИБДД рассказала подробности.
Инцидент произошел около 11:00 на улице Новой в районе дома № 92.55-летний водитель за рулем «Газели Некст» наехал на пенсионера, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП пешехода госпитализировали.
По факту аварии проводится проверка.
Ранее сообщалось, что маршрутка № 33 сбила человека на регулируемом пешеходном переходе.