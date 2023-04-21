Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
16°
Сбт, 22
15°
Вск, 23
16°
ЦБ USD 81.62 -0.03 21/04
ЦБ EUR 89.46 0.09 21/04
Нал. USD 80.2 / 83.25 21/04 10:45
Нал. EUR 88.51 / 90.59 21/04 10:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
19 апреля 2023 14:16
9 941
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
10 474
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
5 089
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 17:27
5 442
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Пензе безработная мать продавала голые фотографии своей 11-летней дочери

В Пензе мать продавала голые фотографии своей 11-летней дочери. Об этом сообщает SHOT.

38-летняя безработная женщина раздевала свою 11-летнюю дочку и фотографировала. Всего она сделала около 30 снимков, 26 из которых продала извращенцам в интернете.

Об этом узнали првоохранители. В отношении матери возбудили уголовное дело по статье об изготовлении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Женщина признала свою вину. В настоящий момент она под домашним арестом. Ей грозит до десяти лет колони.