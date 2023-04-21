В Пензе безработная мать продавала голые фотографии своей 11-летней дочери

В Пензе мать продавала голые фотографии своей 11-летней дочери. Об этом сообщает SHOT.

38-летняя безработная женщина раздевала свою 11-летнюю дочку и фотографировала. Всего она сделала около 30 снимков, 26 из которых продала извращенцам в интернете.

Об этом узнали првоохранители. В отношении матери возбудили уголовное дело по статье об изготовлении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Женщина признала свою вину. В настоящий момент она под домашним арестом. Ей грозит до десяти лет колони.