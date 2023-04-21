В майские праздники изменится схема движения поездов в Рязанской области

В майские праздники изменится график движения некоторых пригородных поездов в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Экспресс № 7051 «Рязань-2 — Москва» будет ходить 1, 8 и 9 мая.

Поезда № 7084 «Москва — Рязань-1» и № 7085 «Рязань-1 — Москва» проследуют по маршруту с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая.

Поезд № 7052 и № 7050 «Москва — Рязань-2» будет ходить 28 апреля и 5 мая.

Кроме того, 2 и 10 мая дополнительно пустят экспресс № 7021 «Рязань-1 — Москва». Отправление в 03:30.

Пригородные поезда № 6016 и № 6007 «Голутвин — Рязань-1» будут курсировать 30 апреля, 1 мая, а также с 7 по 9 мая.