В Ижевске четверо юношей избили до смерти двух мужчин

В Ижевске четырех молодых людей подозревают в убийстве двух мужчин. Об этом сообщает СУ СК по Удмуртии.

По предварительной информации, ночью 20 апреля 2023 года 20-летний молодой человек и трое несовершеннолетних (от 15 до 17 лет) пришли к своему знакомому, который проживал на улице Дзержинской вместе со своей бабушкой.

В эту ночь в квартире находились двое мужчин — знакомые бабушки. У молодых людей завязался с ними конфликт, дошедший до драки. Юноши были мужчин руками и ногами и в результате убили.

После молодые люди отнесли тела во двор к мусорным мульдам.

В отношении юношей возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что одному скончавшемуся мужчине был 41 год, второму — 42.